Begin vorige maand kwam de Genkse rapper Tiewai met z'n nieuwe album 'Winterslag Miljonair' op de proppen. Op het album vertelt hij over het opgroeien in zijn wijk Winterslag en het leven als jonge vader. Tiewai zit goed in zijn vel en dat wil hij vieren met zijn fans. Daarom brengt hij 'Winterslag Miljonair' vandaag op vinyl uit. En dat gaat vanavond vanaf 19u gepaard met een feestje en optreden met live band in de Genkse platenzaak George & The Bear. Vanaf volgende maand is de plaat beschikbaar in heel Vlaanderen.