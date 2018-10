TVL in Stonehenge op zoek naar man achter expo in Gallo Romeins Museum

Een fris muziekstukje met een gezonde dosis melancholie. Zo omschrijft Neerpeltenaar Joost Zweegers van Novastar zijn nieuwe album 'In the Cold Light of Monday'. En Zweegers is zijn Limburgse fans niet vergeten want hij stelde de plaat als eerste voor in onze provincie aan een select publiek van trouwe fans in het Hasseltse Café Café.