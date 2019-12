TVL Jaaroverzicht: de martelmoord

Deze nacht hebben onbekenden brand gesticht bij het amper zeven maanden oude bedrijf VR Kade op de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. Op acht plaatsen in het gebouw werden brandversnellers teruggevonden. VR Kade biedt allerlei spelervaringen aan met virtual reality. De schade aan het bedrijfspand is enorm. In hetzelfde gebouw, waar tot drie jaar geleden drukkerij Hellinx huisvestte, zijn in totaal vier bedrijven gevestigd. Ook de andere zaken moesten vandaag noodgedwongen de deuren sluiten door rook- en roetoverlast. Later volgt meer in het TVL Nieuws.