TVL-journalist Dirk Billion: "Bruegel leert je Limburg kennen in zijn werken"

TVL-journalist Dirk Billion trok in oktober naar het Kunsthistorisch Museum in Wenen om de tentoonstelling over Pieter Bruegel te bekijken. "Een ongeëvenaarde voorstelling. Nooit in die 450 jaar zijn er in één gebouw 30 werken, 30 tekeningen en 30 gravures tentoongesteld," vertelt Billion.



"Je leert Limburg beter kennen door de dansende en schransende figuren in de werken van Bruegel," vertelt TVL-journalist Dirk Billion."Bruegel inventariseerde de 16de eeuw: eetkommen, schoenen,... Tijdens het maken van die tentoonstelling hebben de curatoren van Wenen een korte lijn met Bokrijk gehad. Zo losten ze het mysterie van een muziekinstrument op voor Wenen."



Volgens Dirk Billion zal de expo een boost betekenen voor de bezoekersaantallen van Bokrijk. "In 2019 gaat Bokrijk vlot over een miljoen bezoekers, daar ben ik zeker van".