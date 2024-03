TVL-journalist Margo Ombelets: "Beelden op sociale media hebben conflict aangewakkerd"

door Tine Oyen

De politie kwam gisterenavond massaal ter plaatse in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Onder meer het waterkanon en een helikopter werden ingezet om de relschoppers uit elkaar te drijven. Rond 23u hadden ze de situatie onder controle. "Maar de federale politie is vandaag nog steeds ter plaatse om te vermijden dat het conflict terug opflakkert", zegt TVL-journalist Margo Ombelets. Zij had deze ochtend contact met de politie CARMA, die in crisisoverleg is. Heel wat beelden deden gisterenavond al snel de ronde op sociale media. "De filmpjes worden massaal gedeeld. Mensen zijn herkenbaar in beeld en er wordt ook opgeroepen tot wraakacties."