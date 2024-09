Het levenloze lichaam van een 42-jarige vrouw is gisterenavond ontdekt door haar 13-jarige dochter in haar woning in Zielderveld, in Kinrooi. Buren vingen het meisje op en contacteerden de hulpdiensten, maar er kon geen enkele hulp meer baten. De vrouw werd met geweld om het leven gebracht. Politie Carma is een onderzoek gestart naar moord. De politie zette de omgeving rondom het huis af. Het parket Limburg vorderde een onderzoeksrechter. Tot laat dinsdagavond werd er sporenonderzoek uitgevoerd in de woning. In de loop van de avond werd een verdachte, een 41-jarige man uit Kinrooi gearresteerd.