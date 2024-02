TVL-kok start zelf Jong Keukengeweld in restaurant Leeuw

Vandaag beginnen de werken aan de voormalige pastorij in Eigenbilzen. Het pand in de Winkelomstraat wordt volledig gerenoveerd en er komt een stukje nieuwbouw bij. Buitenschoolse kinderopvang Domino neemt er begin 2025 zijn intrek. Het aanbod aan opvangplaatsen wordt op die manier aanzienlijk uitgebreid. De stad biedt op acht locaties buitenschoolse kinderopvang aan. Het gaat om voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag, tijdens schoolvrije dagen en vakanties. "De vraag naar opvangmogelijkheden voor jonge kinderen stijgt, ook in Eigenbilzen. Buitenschoolse kinderopvang Domino kan in het huidige gebouw op het Eigenbilzerplein maximum 25 kleuters en kinderen tot 12 jaar tegelijkertijd opvangen. Na de renovatie en verhuis naar de voormalige pastorij wordt die capaciteit stevig opgetrokken naar 40 plaatsen. We komen zo tegemoet aan de vraag van vele ouders," vertelt Griet Mebis, schepen van kinderopvang. MiddagslapersDe nieuwe locatie is vlak bij de school, wat de samenwerking tussen beiden en dus ook de kinderen ten goede komt. "Door de renovatie en verhuis kunnen we ook het aantal plaatsen voor middagslapertjes uitbreiden. Dat is bedoeld voor kindjes van 2,5 jaar, die pas naar school gaan. Vaak is een volledige dag nog te vermoeiend voor hen. Daarom kunnen zij in drie filialen van Domino terecht voor een middagdutje. Op de nieuwe locatie zullen de kinderen uit Eigenbilzen, Mopertingen en Hoelbeek terecht kunnen", aldus de schepen. RenovatieHet gelijkvloers wordt ingedeeld in verschillende speelzones, om elke interesse en ieder talent te stimuleren. Zo komt er een poppenkamer, motorische ruimte, constructiehoek en crearuimte. De eerste verdieping wordt een polyvalente zaal, perfect voor de naschoolse Kindertapaz. Dit zijn ongedwongen workshops rond sport, crea en muziek die de algemene ontwikkeling van leerlingen uit het lager onderwijs bevorderen. Voorts wordt er een tiener- en huiswerklokaal voorzien. Buiten ravotten kan op een speelplein achter het gebouw. De werken verlopen in verschillende fases en zullen ongeveer één jaar duren. In de komende weken starten de afbraakwerken, om vervolgens aan de renovatie en nieuwbouw te beginnen. De totale kostprijs wordt geraamd op 1,2 miljoen euro inclusief btw.