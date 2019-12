TVL neemt op originele manier afscheid van Annemie Ramaekers

Heeft u al ooit gehoord van MTTR? Wellicht niet, maar daar brengen we nu verandering in. Want MTTR is de artiestennaam van de naar Antwerpen uitgeweken Dilsen-Stokkemnaar Micky Peeters. Een huisarts die al een hele tijd hard aan de weg timmert om het te maken in muziekwereld. Hij bracht intussen dan ook een debuutplaat uit. En twee videoclips. Hij werkte daarvoor samen met technopionier CJ Bolland. Hoog tijd voor een kennismaking dus.