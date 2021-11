TVL Nieuws 01-11-2021

In Sint-Truiden zijn vier mannen gearresteerd na een schietpartij in een bar op de Chaussée d'Amour. Dat gebeurde vannacht. Twee personen raakten daarbij zwaargewond. En liggen onder bewaking in een ziekenhuis in Tienen. Verder werd nog een derde man opgepakt in de buurt van het incident. En ook de uitbater van de bar werd ingerekend.