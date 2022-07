TVL Nieuws 03-07-2022

In de zorg is het alle hens aan dek om de juiste handen aan het bed te vinden. Duizenden jobs staan open. Bij haar aantreden als Vlaams minister van Welzijn zei Hilde Crevits dat het haar grootste uitdaging was. Bij het Zorgbedrijf in Sint-Truiden zijn de komende jaren tientallen vacatures in te vullen. Alle middelen zijn goed om mensen te rekruteren. Het Zorgbedrijf organiseert bij de start van de vakantie een jobdag in een zomerbar. De mooie tuin van het Kasteel van Ordingen moet kandidaten verleiden. Ze kunnen hun contract onmiddellijk tekenen en krijgen er een rit met de Vespa bovenop, onder het motto: 'Spring achterop!'