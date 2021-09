TVL Nieuws 03-09-2021

Er mag weer gezeild en gesurft worden op het Schulensmeer in Lummen. Sinds 12 augustus mocht dat niet meer, want toen werd er een ernstige bloei van blauwalgen vastgesteld door de Vlaamse Milieu Maatschappij. Uit nieuwe wateranalyses blijkt dat het gevaar geweken is. Uit nieuwe wateranalyses die de Vlaamse Milieumaatschappij uitvoerde blijkt dat de drijflaag op het water volledig verdwenen is, en de hoeveelheid blauwalgen in het Schulensmeer dusdanig is afgenomen dat ze niet langer een gevaar betekenen voor de gezondheid. Het recreatieverbod dat op 12 augustus 2021 werd afgekondigd, wordt daarom vandaag opgeheven.Het water van het Schulensmeer voldoet weer aan de Vlarem 2 milieukwaliteitsnormen voor zwemwater. Vissen, zeilen, surfen, kajakken en roeien op het Schulensmeer kan dus weer in alle veiligheid. Zwemmen of baden in het Schulensmeer is omwille van veiligheidsredenen permanent verboden.