"Natuurlijk moeten we de kinderbijslag mee laten stijgen met de index. En ook de last op arbeid moet naar beneden om de koopkracht van onze gezinnen te laten stijgen." Woorden van partijvoorzitter Sammy Mahdi op de bijeenkomst van CD&V Limburg in Houthalen-Helchteren. Volgens Mahdi moeten de Christendemocraten hun brave imago van zich afgooien en resoluut voor hun idealen gaan om de kiezer te overtuigen dat CD&V niet dood en begraven is, maar klaar is om de huidige crisis het hoofd te bieden.