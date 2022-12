Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, zou 1 op 4 kiezers op het Vlaams Belang stemmen. Dat blijkt uit de Grote Peiling. Het Vlaams Belang is afgetekend de grootste partij, gevolgd door de N-VA. Conner Rousseau is de eerste socialist sinds Steve Stevaert die zich de populairste politicus van Vlaanderen mag noemen. Hij steekt Bart De Wever voorbij. Open Vld en cd&v halen opnieuw geen tien procent. De zoveelste verwittiging. Bij Vooruit maken ze er geen geheim van dat de inzet van de verkiezingen in 2024 de strijd tegen extreem-rechts is. Het wordt dus Vlaams Belang versus Conner Rousseau.