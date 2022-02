Vanaf maandag 21 februari zal Hasselt in drie probleemzones jagen op wilde everzwijnen. Het gaat om de Banneuxwijk, Domein Kiewit en de Heksenberg. Er is regelmatig overlast en de preventieve maatregelen helpen niet. In de drie jachtgebieden wordt vanop hoogzitters op de dieren geschoten zodat er geen risico is op verdwaalde kogels. Er wordt niet geschoten in de buurt van wandelpaden.