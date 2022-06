TVL Nieuws 06-06-2022

Ook op andere plaatsen in Limburg was er wateroverlast. In Bilzen bijvoorbeeld. Daar werd binnenspeeltuin Kinderrijck rond de klok van vijf ontruimd. Net op een moment dat er veel volk binnen was. Het water stond ook tussen de speeltoestellen. Gelukkig konden de eigenaars rekenen op de hulp van heel wat klanten en vrienden. Vandaag ging de speeltuin weer open.