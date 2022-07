TVL Nieuws 09-07-2022

In Bocholt heeft gisterenavond een uitslaande brand gewoed in een woning aan de Leukeneindestraat. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar.De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg kreeg gisterenavond rond 23 uur melding van de woningbrand in Bocholt. Het vuur was ontstaan in een tuinhuis naast de woning en daarna overgeslagen op het dak. De bewoners werden tijdig gewekt door de rookdetector. De vlammen sloegen ook over op het dak van de buren. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Toch is de schade groot: de bovenverdieping is volledig vernield, en ook beneden is er veel rook- en waterschade. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Een gerechtelijk onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen.