TVL Nieuws, 1 april 2019

*In Lommel is een poort van een PVDA-lid beklad. Vermoedelijk is er een link met de racistische borden, die afgelopen weekend opdoken in de buurt van het asielcentrum. Burgemeester Nijs liet ze verwijderen en dient klacht in tegen onbekenden.





*Is erin Bilzen een gifstrooier actief? In de buurt van Spouwen zijn een 20-tal katten verdwenen of dood teruggevonden.





*In Maasmechelen lost het vredegerecht kleine geschillen, zoals burenruzies, op via minnelijke schikking.





*Minister Lydia Peeters lanceert in Hasselt een gratis woonmeter, die de temperatuur en vochtigheid meet bij arme gezinnen.





*En KRC Genk komt morgen in play-off 1 al opnieuw in actie op het veld van Antwerp. Met Niels Christiaens bekijken we of er al sprake is van titelkoorts bij Genk.