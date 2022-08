TVL Nieuws, 1 augustus 2022

Veerle Heeren heeft haar schorsing van zes maanden uitgezeten en is vandaag opnieuw aan de slag gegaan als burgemeester van Sint-Truiden. Ze heeft naar eigen zeggen een inschattingsfout gemaakt en belooft bij de volgende vaccinatieronde, in september, braaf haar beurt af te wachten. Heeren vliegt er als burgemeester opnieuw in. Er liggen nog veel dossiers op de plank in Sint-Truiden. Zo gaat ze absoluut werk maken van de fusie van de politie tot de politiezone Haspengouw. Ze zal de burgemeesters uit de betrokken gemeenten opnieuw contacteren. Of ze na 2024 nog kandidaat-burgemeester is, daar loopt Veerle Heeren niet op vooruit. Maar dat ze er nog veel zin in heeft, dat spreekt voor zich.