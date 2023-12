TVL Nieuws, 1 december 2023

Service Stationbeheerder Group Bruno heeft de Persprijs 2023 van Voka Limburg gewonnen. Volgens de vakjury communiceerde Group Bruno dit jaar het beste met de pers. Andere genomineerden waren fietsleasebedrijf Cyclis Bike Lease en dienstencheque- en uitzendbedrijf TRIXXO. De Limburgse Persprijs werd uitgereikt in The Max Eventcenter in Heusden-Zolder op de Dag van MarCom. "Group Bruno blonk dit jaar uit door een sprekende communicatie-aanpak waarop niet alleen gefocust werd op de eigen bedrijfsvoering maar ook belangrijke maatschappelijk thema’s zoals de energietransitie en kinderopvang de nodige aandacht kregen. Altijd hanteerde Group Bruno een duidelijke tone of voice en bewaakte het de eigenheid van de groep in de externe communicatie. Dit alles wordt gekoppeld aan een grote bereikbaarheid ten opzichte van (media)stakeholders”, is de vakjury van oordeel. We stellen vast dat steeds meer ondernemingen het belang inzien van heldere en creatieve communicatie”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Bedrijven die duidelijk en origineel communiceren, hebben een streepje voor. Het zorgt niet alleen voor positieve beeldvorming, het bevordert ook een open dialoog met verschillende belanghebbenden en draagt zo bij aan het algemene succes van een onderneming, en dat is niet onbelangrijk om talent aan te trekken en aan boord te houden”, besluit Johann Leten.