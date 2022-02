TVL Nieuws, 1 februari 2022

De BTW op elektriciteit gaat tijdelijk omlaag, het sociaal tarief wordt verlengd en er komt een verwarmingspremie van 100 euro. Zo wil de regering de elektriciteitsfactuur betaalbaar maken. De btw-verlaging komt er wel pas na de winter. En de factuur van aardgas blijft onaangeroerd. Iets wat Vooruit liever anders zag. Federaal minister Meryame Kitir zei deze middag in onze nieuwsstudio dat ze tevreden is dat er een akkoord is, want gezinnen hebben nu geld nodig. “Maar het is ook belangrijk dat er wordt nagedacht over een structurele oplossing voor de hoge energiekosten," vindt ze.