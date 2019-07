TVL Nieuws, 1 juli 2019

Het is de afgelopen dagen puffen in Limburg met temperaturen die met de 30 graden flirten. Gisteren was er een uitschieter, het kwik schommelde rond de 34 graden. Heel wat evenementen namen de nodige maatregelen, ook bij het stadsfestival Genk on Stage. Zo werd er onder andere extra water en zonnecrème voorzien. Met 30.000 bezoekers op vrijdag en gisteren 45.000 festivalgangers is de organisatie tevreden. Al merkten ze dat heel wat bezoekers in de namiddag thuis bleven door de hitte.