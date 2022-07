TVL Nieuws, 1 juli 2022

- Is uw kind gebuisd op school? Voor 800 euro verandert een advocaat een C-attest in een A-attest. Ouders die een slecht rapport van hun kind aanvechten, krijgen steeds vaker hun zin.- Let op wanneer u op vakantie vertrekt naar een land waar u uw vaccinatiecertificaat moet voorleggen: uw bewijs is niet verlopen, ook al lijkt dat soms zo. Het volstaat om uw app te verversen.- De nieuwe trajectcontroles in Limburg blijken een effectief wapen in de strijd tegen snelheidsduivels. In Herk-de-Stad worden op amper drie maanden tijd 3.000 hardrijders geflitst.- De federale gerechtelijke politie Limburg rolt een drugsbende op die tonnen cocaïne via de haven van Antwerpen importeerde.- En na corona vliegen steeds meer mensen met een privéjet. Ook gewone gezinnen ruilen een lijnvlucht in voor een vlucht op maat bij de Hasseltse luchtvaartmaatschappij ASL.