TVL Nieuws, 1 juni 2017

In Genk woedt een krachtmeting tussen de motorbendes Hells Angels en Outlaws. Leden van de Outlaws hielden een herdenkingsrit voor hun drie clubleden die vermoord werden door de Genkse Hells Angel Ali Ipekci. - De peuter van drie die zaterdag bijna verdronk in de Paalse Plas mag na vandaag het UZ Gasthuisberg in Leuven verlaten.- Racing Genk maakt zich op om morgen een Europees ticket te pakken in Oostende.- En wat is de gepaste kledij voor de mondelinge examens die eraan komen? We zoeken het antwoord bij de studenten van de Universiteit Hasselt.