TVL Nieuws, 1 juni 2024

Het natte weer zorgt ervoor dat heel wat festivalorganisatoren de buienradar met een bang hart in het oog houden. Rock werchter zit met de handen in het haar want hun terrein ligt er nat bij. Ook bij Rock Herk en Pukkelpop houden ze de neerslag in de gaten, maar hebben ze voorlopig nog geen grote zorgen. Van 5 tot en met 7 juli vindt ook het drum and bass festival Rampage Open Air plaats in Lommel, maar daar zijn ze alleen maar blij met de regen.