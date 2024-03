TVL Nieuws, 1 maart 2024

- Een zware vechtpartij aan Campus Max in Tessenderlo wordt door de politie onderzocht. Het zou een vergeldingsactie zijn na een verkleedpartij.- Eén derde van de 420 ontslagen medewerkers van Sappi in Lanaken heeft opnieuw werk gevonden.- 1.300 leerlingen uit het zesde middelbaar volgen vandaag les aan de Limburgse hogescholen en universiteit in de hoop een betere studiekeuze te maken.- Het is vandaag 29 februari, een dag die maar om de vier jaar voorkomt. We gaan naar een jarige, tellen de schrikkelbaby's maar hebben ook een wetenschappelijke uitleg waarom februari elke vier jaar een dag langer duurt.- En een nieuw, apart project van Kunst aan de Maas symboliseert vruchtbaarheid met vulva-watermeloenen op een onbewoond eiland.