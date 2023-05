TVL Nieuws, 1 mei 2023

De illegale rave in Brustem is afgelopen. Tot grote spijt van de Nederlandse feestvierders Mart en Elmo. Zij schuimen naar eigen zeggen wekelijks raves af. En deze in Brustem was uniek. "15.000 man, dat zien we niet elke keer". Ze begrijpen wel dat de buurtbewoners er niet zo blij mee waren. "Maar dan hebben ze toch eens een weekend goede muziek gehoord," grapt Mart. "Sorry, buurtbewoners," verontschuldigt hij zich nog.