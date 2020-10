TVL Nieuws, 1 oktober 2020

In Beringen is een te hoog gehalte aan dioxines gemeten. Op de meeste van de 8 locaties waar een onderzoek naar de luchtkwaliteit is gedaan, is de norm ruim overschreden. De bewonersgroep Leefbaar Tervant had gevraagd om het biomonitoringsonderzoek na de heisa over de komst van de afvalverbrandingsoven in Tervant. De biostoomcentrale is intussen open, maar het onderzoek is van voor de opening. Een nieuwe biomonitoring komt er in 2021 en 2022 om te zien wat de invloed van de centrale is op de luchtkwaliteit. De resultaten wijken niet af van andere onderzoeken in ons land. Maar toch geeft de stad Beringen de raad om uit te kijken met het eten van kippeneieren uit de tuin. Maximaal één ei per week voor kinderen tot 12 jaar, twee per week voor personen ouder dan 12.