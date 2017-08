TVL Nieuws, 10 augustus 2017

Het tijdelijk stilleggen van de windmolens is mogelijk een oplossing voor het probleem van de geurhinder in Viversel. De klachten over de stank doken op na de ingebruikname van de windmolens, 2 jaar geleden. De geurhinder komt van de asfaltcentrale van APL in Heusden-Zolder. Het bedrijf vraagt tijd en heeft vandaag nog bijkomende sproeiers geplaatst. Er zou sprake zijn van een lichte verbetering. Maar het is afwachten. Het gemeentebestuur kan APL niet sluiten, omdat de volksgezondheid niet in gevaar is en de geur is niet giftig.