TVL Nieuws, 10 augustus 2020

Het was nooit eerder zo lang zo heet in Limburg. We zitten middenin een nooit geziene hittegolf met morgen nog maar eens temperaturen die oplopen tot 37 graden. Pas in het weekend duikt het kwik voorzichtig onder de dertig graden, maar we moeten tot volgende week wachten voor het weer een klein beetje draaglijk wordt. We zoeken massaal verkoeling door lastminute airconditioning te kopen, openluchtzwembaden zijn dag na dag uitverkocht en in heel Limburg is zo goed als geen opzetbaar zwembad meer te koop. De extreme hitte eist nu ook een extreme tol op de natuur.