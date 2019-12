TVL Nieuws, 10 december 2019

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights hield een stille wake tijdens een drukjacht op everzwijnen in het natuurgebied de Teut in Zonhoven en in de gemeentebossen Zonhoverheide in Genk. Animal Rights vindt dat drukjachten niet de oplossing zijn. Zo'n 80 jagers en drijvers namen deel aan de drukjacht om de overlast van everzwijnen in te perken. In totaal werden er 8 everzwijnen geschoten.