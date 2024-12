TVL Nieuws, 10 december 2024

Naar de politieke situatie in Sint-Truiden dan. Want daar zijn nieuwe verkiezingen niet onmogelijk. Huidig burgemeester Ingrid Kempeneers diende klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat ze van verschillende burgers signalen kreeg dat er verdacht veel met volmacht gestemd werd op 13 oktober. Het gaat om minstens 600 volmachten, maar hoeveel precies is niet geweten omdat bij enkele stembureaus niet op het pv werd vermeld hoeveel volmachten er in die betreffende bureaus waren. Team Burgemeester vraagt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen nu om de enveloppes van die stembureaus te open, om te verifiëren dat alles correct verlopen is. Op 19 december wordt het dossier bepleit bij de Raad in Brussel. Als die oordeelt dat er gesjoemeld is, kunnen er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.