TVL Nieuws, 10 januari 2020

- Op de pechstrook van de E313 in Bilzen is vanmiddag een auto uitgebrand. De bestuurder was bij aankomst van de brandweer spoorloos.



- Limburg is koploper in het gebruik van pesticiden in Vlaanderen. Gemeenten als Maaseik, Bree en Pelt gebruikten in 2018 nog tientallen kilo's en dat is bijzonder slecht voor het milieu.



- Jolien Schols, de Hasseltse in het Australische Burradoo, kan weer even opgelucht ademhalen. In het gebied in Nieuw-Zuid-Wales waar ze werkt, is de temperatuur de afgelopen dagen gezakt en viel er ook regen.



- In de Roxy in Koersel bij Beringen spelen Franstalige en Engelstalige films met ondertitels in dezelfde taal. Omdat kijkers de woorden tegelijkertijd horen en lezen, leren ze gemakkelijker de taal.



- En Jolanda Stokkermans uit Beringen kan toveren met eten. Ze maakt kunstwerkjes met voedsel en post het resultaat nadien op Instagram.