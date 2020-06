TVL Nieuws, 10 juni 2020

Het veulen dat een maand geleden werd doodgebeten in een weide in Hasselt, is niet gedood door een wolf. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van het Agentschap Natuur & Bos. In de nacht van dinsdag op woensdag 6 mei, werd het veulen doodgebeten en deels opgegeten aangetroffen in zijn weide in de Pietelbeekstraat in Hasselt. Het Agentschap Natuur en Bos kwam ter plaatse om DNA-stalen af te nemen, en te onderzoeken of dit het werk van een wolf was. Uit dat onderzoek blijkt nu dat het veulen niet werd doodgebeten door één van de wolven.