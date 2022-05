TVL Nieuws, 10 mei 2022

- Op het assisenproces over de moord op Silvio Aquino legt beklaagde Sandro Hamidovic plots een emotionele bekentenis af. Bij de start van het proces uitte hij nog doodsbedreigingen aan het adres van de Aquino's. We gaan live naar Tongeren voor meer uitleg.- De wijk Meulenberg in Houthalen wordt opgeschrikt door een explosie. Van de daders is geen spoor. - In Balen komt een jonge vrouw om het leven bij een verkeersongeval.- Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters investeert 55 miljoen in fietsinfrastructuur in Limburg. - En Racing Genk vraagt steun aan de supporters voor de wedstrijd morgen tegen Charleroi. Als Genk verliest, mag het zijn Europese ambities opbergen.