TVL Nieuws, 10 november 2021

We staan op de drempel van de winter, het is al enkele ochtenden vrieskoud en toch is er in Beringen een nest van Aziatische hoornaars ontdekt. Deze exotische wespensoort is bij ons pas vier jaar geleden voor het eerst waargenomen, maar ze komt intussen alsmaar vaker voor in onze provincie. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor de honingbijen. Het is volgens experten van levensbelang om deze soort te verdelgen, maar het is absoluut afgeraden om daar zelf aan te beginnen.