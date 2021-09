TVL Nieuws 11-09-2021

- Limburgse politici Marino Keulen (Open VLD) en Tom Thijsen (CD&V): verplicht vaccinaties voor iedereen - Als coronacijfers blijven stijgen gaat stad Genk coronapaspoort invoeren - Staking afhaalophaler: Limburg. net roept op om afval weer binnen te zetten - Slechts 1 op 3 Limburgers met gehoorproblemen zoekt hulp - Halense kandidate Miss Limburg zet zich over schroom littekens - John van den Brom voor topper tegen Union: "Respect voor hun resultaten, maar wij zijn ook goed" - Two Days Of Rock Herk is begonnen aan bijna uitverkochte tweedagse