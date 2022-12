De voetganger die gisterenavond werd aangereden in Waterschei in Genk is overleden aan haar verwondingen. De 62-jarige vrouw uit Genk werd rond 17.30 uur aangereden op de André Dumontlaan. Het slachtoffer stak te voet de straat over en werd aan het zebrapad gegrepen door een wagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse. De vrouw werd ter plekke gereanimeerd en uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze aan haar verwondingen. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De politie Carma voert het verdere onderzoek.