TVL Nieuws, 11 augustus 2022

- In het Jessa ziekenhuis in Hasselt zijn vandaag de eerste vaccins tegen het apenpokkenvirus gezet. Er is in ons land een groot tekort aan vaccins. Enkel streng geselecteerde mensen met een risicoprofiel komen in aanmerking. Vele anderen blijven voorlopig in de kou staan.





- Ook in Limburg zitten maagverkleiningen bij minderjarigen in de lift. Volgens topspecialist Amine Karimi is de terugbetaling van een maagoperatie voor 16-jarigen in sommige gevallen gerechtvaardigd, zoals dat nu wel al het geval is bij volwassenen.





- In Oudsbergen doodt een wolf op klaarlichte dag drie schapen onder de ogen van de eigenaar. De zeventiger staat oog in oog met de wolf voordat het dier over een metershoge omheining wegvlucht.





- De ticketverkoop voor het Hear Hear festival krijgt een boost. Veel muziekliefhebbers kopen een last minute ticket voor het festival dat zondag plaatsvindt op de weide van Pukkelpop.





- En om te genieten van een nieuwe expo in het Gallo-Romeins museum in Tongeren moet je een goede neus hebben. Gezinnen met kinderen kunnen er heel wat leren tijdens een geurtocht.