TVL Nieuws 11 augustus 2024

- In Hasselt werd vanmiddag het startschot gegeven voor de 47e editie van de Virga Jessefeesten. Op de ommegangen is het nog even wachten. Vandaag stond de openingsviering op het programma en de onthulling van de Langeman.

- Anastacia uit Beringen KAMPT twee jaar na haar coronabesmetting nog steeds met de naweeën. Zo heeft ze slikproblemen. Door intensief te wandelen hoopt ze stilaan weer de oude te worden.

- Racing Genk en STVV hoopten vanmiddag een eerste zege te pakken. Genk kreeg Club Brugge op bezoek, STVV trok naar Antwerp.

- En in Kinrooi is het Bastionfestival een groot succes. Gisteren en vandaag kwamen gevestigde namen maar ook jong talent aan bod. De locatie aan de Maasplassen mag gezien worden.