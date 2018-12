TVL Nieuws, 11 december 2018

- Het Natuurhulpcentrum reageert verontwaardigd nadat het Agentschap Natuur en Bos zeven tamme everzwijnen doodschiet in het hok waarin ze werden opgevangen in Opglabbeek. - Nadat N-VA uit de regering is gestapt, roept werkgeversorganisatie VKW-Limburg alle politieke partijen op om de belangrijke socio-economische dossiers toch nog af te werken. - De oppositiepartijen zeggen intussen dat ze niet zomaar de regering gaan steunen. N-VA, SP.A en Groen vragen een vertrouwensstemming over de regering - De N-VA wil in mei al terug deel uitmaken van een nieuwe federale regering. Dat zei ontslagnemend staatssecretaris Zuhal Demir in een studiogesprek met TV Limburg. Demir zegt teleurgesteld te zijn dat haar oproep aan de Limburgse toppolitici Wouter Beke en Patrick Dewael in dovemansoren is gevallen - De Zonhovense fruithandel Fruit at Work biedt exclusief rode kiwi's aan aan haar klanten - En een inwoners van Nieuwerkerken leeft dezer dagen samen met 400 kerstmannen in huis