TVL Nieuws, 11 december 2020

In heel de wereld houden ze mensen in de ban en nu is er ook één opgedoken in Riemst. Op de Tiendeberg in Kanne staat sinds vanochtend een monoliet. Het gaat om een constructie zoals die eerder al werd gezien op exotische locaties in het Amerikaanse Utah, in Californië, Roemenië, Friesland en op het Engelse eiland Wight. Na enkele dagen verdwenen ze weer. Sommige monolieten zijn opgeëist door kunstenaars of ontwerpers. Over andere is er geen opheldering. Het blijft een mysterieus verschijnsel. Hoe het object in Riemst is geraakt, is een open vraag.