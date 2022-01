TVL Nieuws 11 januari 2022

- In Maaseik wint de klant van een boekhandel zes en een half miljoen euro met de Lotto. Het is de op één na grootste Lottopot die ooit in Limburg gewonnen werd.- In Riemst ontdekt een fietser een nieuwe groeve door een koude lucht wolkje. Experts gaan het tot nu toe onbekende gangenstelsel in kaart brengen. - Nu er een golf van coronabesmettingen op ons af komt, openen de scholen met een bang hartje. In Gingelom vinden ze de zelftesten een maat voor niets. En in Heusden-Zolder bereiden ze zich voor op afstandsonderwijs als opnieuw veel leerkrachten in quarantaine moeten.- In Beringen ruimt de brandweer 10.000 liter mazout van het Albertkanaal. De brandstof was in het water gekomen door een lek in een schip. - En misschien wel de beste voetballer die Japan ooit gehad heeft, komt naar Sint-Truiden. Shinji Kagawa wordt een Kanarie.