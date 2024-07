TVL Nieuws, 11 juli 2024

"Ik heb het 12 jaar met plezier gedaan en wil er nog graag 6 jaar bijdoen". In Hechtel-Eksel is Jan Dalemans kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Hij komt opnieuw op met zijn eigen partij HE Lijst Burgemeester. Daarop staan een aantal verruimingskandidaten. De oppositie in Hechtel-Eksel heeft zich tegen hem verenigd. cd&v, Groen en Vooruit stappen samen naar de kiezer onder de naam Ieder1. Voorlopig zit Dalemans in een zetel. Hij haalde in 2018 60 procent van de stemmen èn een ruime volstrekte meerderheid.