TVL Nieuws, 11 juni 2019

In het tweede deel van onze reek Nieuw Leven in Limburg gaan we vandaag op zoek naar jonge reeën. Overstekend wild zorgt in deze periode voor problemen op de weg, maar jonge reeën laten zich heel wat moeilijker zien. De jongen zijn gecamoufleerd en de moeder heeft een speciale manier om ze te beschermen. Maar samen met bioloog Frederik Thoelen proberen we ze toch in beeld te brengen.