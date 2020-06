TVL Nieuws, 11 juni 2020

70 personeelsleden van het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden krijgen gratis een hotelovernachting aan zee. Het is het resultaat van een sponsoractie van Hotel Astoria in De Haan. De hoteleigenaar was onder de indruk van het harde werk van het ziekenhuispersoneel in de door Covid-19 zwaar getroffen stad. Het personeel van Sint-Trudo vindt het een mooie geste. Via een tombola zullen de zeventig vouchers verdeeld worden onder alle personeelsleden.