TVL Nieuws, 11 maart 2019

- Het noodnummer 1722 voor oproepen over de storm, schiet zijn doel voorbij. In Genk moet een man die in elkaar stuikt drie kwartier wachten op medische hulp omdat de noodnummers overbelast zijn tijdens het noodweer.





- In Maasmechelen richt de storm een enorme ravage aan in een woning met bed and breakfast.





- De acteurs van theatergezelschap Nieuwstedelijk staken voor het klimaat. Drie voorstellingen worden afgelast.





- We blikken vooruit op de kansen van STVV op play off 1 in een finalewedstrijd tegen rechtstreekse concurrent AA Gent en we vragen ons af wat er gebeurd zou zijn als Racing Genk zijn wedstrijd verloren had omdat de VAR even niet bereikbaar was.





- En het kleinste museum ter wereld ligt in Tessenderlo. Je moet al goed kijken om het museum te kunnen zien.