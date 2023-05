TVL Nieuws, 11 mei 2023

- Bij wegenwerken in Bilzen is een vrouw met haar auto onder een trein gesukkeld. Het slachtoffer is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.





- In Heusden-Zolder heeft een koppel een dief achtervolgd en klemgereden. Na nog een achtervolging kon de politie de dader arresteren in Hechtel-Eksel.





- Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir voert de druk op om in de Vlaamse regering een beslissing te nemen over de knip in groenestroomcertificaten voor bedrijven.





- Bij radiatorenproducent Purmo in Zonhoven staan 143 banen op de tocht. Purmo verhuist de productie van paneelradiatoren naar het buitenland.





- En Kunstennacht maakt zich op om duizenden kunstliefhebbers te ontvangen in Hasselt. Eén van de blikvangers is een expo van acht gedetineerden die maandenlang hun leven in de gevangenis van Hasselt fotografeerde.