TVL Nieuws, 11 november 2021

11 november is niet alleen de dag waarop we Wapenstilstand herdenken, het is ook een hoogdag voor de 11.11.11 actie. Vandaag trokken weer heel wat vrijwilligers de straat op om aandacht te vragen voor een betere wereld. Daarin kunnen we allemaal investeren, is de boodschap. Toch wordt er in eerste instantie geen geld gevraagd. Integendeel, de vrijwilligers deelden vandaag zelf geld uit.