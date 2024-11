TVL Nieuws, 11 november 2024

* Komt er een regering met Vooruit of met Open VLD? Vooruit is bereid om terug te keren naar de onderhandelingstafel als er gezocht wordt naar een eerlijk evenwicht. Dat zegt ondervoorzitter Funda Oru in een gesprek met onze redactie. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau krijgt de schuld voor het mislukken van de onderhandelingen.





* Alaaf. Het is 11 november, de start van het carnavalsseizoen. In het Maasland wordt er elk jaar reikhalzend naar uit gekeken.





* De Limburger snakt steeds vroeger naar de gezelligheid van eindejaar en de kerstsfeer. In Maasmechelen en in Wellen was het over de koppen lopen.





* Klimaatmoeheid en de verkiezing van Trump overschaduwen de klimaattop in Bakoe. En toch is het vijf over 12, zegt klimatoloog Niels Souverijns.





* En leider Genk gaat zwaar onderuit op het veld van Union. In 1B wint Patro overtuigend bij Eupen.