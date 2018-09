TVL Nieuws, 11 september 2018

- Hogeschool PXL telt 30 procent meer verpleegkundigen bij de inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar, dat volgende week van start gaat. Voor alle richtingen samen is er een stijging van 5 procent. Bij de graduaatsopleidingen is dat 15 procent. - 1 op 4 automobilisten rijdt te snel aan de schoolpoort. Dat blijkt uit flitscontroles in zone 30 van politie LRH. - In Beringen spreekt SP.A-burgemeester Maurice Webers een veto uit tegen Bert Schoofs. Hij zal na de verkiezingen geen coalitie vormen met de lijst Voluit. - En heeft de landbouw nog een toekomst in Limburg? In een nieuwe TVL-reeks vragen we het aan de boeren zelf.